Premio Solinas, scelti gli 11 progetti di sceneggiatura finalisti - Notizie

Si è conclusa la prima fase del Premio Internazionale Franco Solinas 2026 per sceneggiatori professionisti o sceneggiatori emergenti che abbiano già acquisito e sviluppato la padronanza delle tecniche di sceneggiatura per la costruzione di film di lungometraggio pensati per la sala cinematografica e fruibili anche sulle piattaforme multimediali.La Giuria della prima fase del concorso composta da 38 giurati dopo aver valutato attraverso una discussione attenta le 597 storie pervenute al concorso in forma anonima, ha rilevato una grande qualità delle proposte e ha deciso di allargare a 11 progetti la rosa dei finalisti che concorrono all'assegnazione dei premi e di segnalare al mondo dell'audiovisivo altri 4 progetti che non concorrono all'assegnazione dei premi e alle fasi successive del concorso.La manifestazione di premiazione si terrà in Sardegna, a La Maddalena, dal 23 al 27 settembre.Gli 11 progetti finalisti che concorrono all'assegnazione del Premio Franco Solinas Miglior Soggetto di 2.000 euro e parteciperanno alle fasi successive del concorso sono: Antartide, titolo originale In Antartide di Dario Ascolese; First person, titolo originale First Person View di Mattia Epifani; Fiskemann, titolo originale Un anno con l'uomo pesce di Gianmaria Lupo Cerutti, Sofia Corbascio e Tommaso Diaceri; Gardevoir, titolo originale Gardevoir Shiny di Gemma Pistis; L'estate di Lia, titolo originale L'estate in cui sono diventata grande di Chiara Collinoli e Michela Panichi; La cerimonia, titolo originale Alam Danai (stranieri nella notte) di Antonia Gaeta e Ardalan Nabavinejad; La condizione umana, titolo originale La mia vita violenta di Iacopo Zanon; La seconda pelle, titolo originale Il reduce di Giuseppe Brigante, Emanuele Mochi e Hleb Papou; Libera, titolo originale Safari di India Santella e Andrea Trabucchi; Miss Sarajevo, titolo originale Još malo di Carlo Sorrentino, Giacomo Juan Tatò e Francesco Taverna; Weekend worriors,...

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