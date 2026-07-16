(Adnkronos) - L'Argentina segna il gol del 2-1 contro l'Inghilterra e completa la rimonta nella semifinale dei Mondiali 2026. La rete di Lautaro, al 92', scatena la gioia irrefrenabile del telecronista Pablo Giralt, "sull'orlo dell'infarto".
(Adnkronos) - L'Argentina segna il gol del 2-1 contro l'Inghilterra e completa la rimonta nella semifinale dei Mondiali 2026. La rete di Lautaro, al 92', scatena la gioia irrefrenabile del telecronista Pablo Giralt, "sull'orlo dell'infarto".
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