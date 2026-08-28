(Adnkronos) - Dai balli di gruppo in piazza Testaccio a Roma alla pista di ‘Ballando con le stelle’. E' il sogno dei ballerini diventati popolari con le loro coreografie dopo un video pubblicato sui social in cui danzavano sulle note di Michael Jackson in una Roma semi deserta. “Mi piacerebbe molto a partecipare a ‘Ballando con le stelle’, nella vita non si può mai dire. A Milly Carlucci direi che il ballo di strada è molto seguito e favorisce l’aggregazione”. A lanciare l'appello - tramite l'Adnkronos - alla conduttrice dello show del sabato sera Rai è Pasquale Iannotta, maestro di ballo settantenne, e promotore dei balli di gruppo in strada.

Condivide lo stesso sogno anche la signora Elisa Fava, assidua compagna di ballo 79enne: “Noi sul palco di ‘Ballando’? Perché no. Ma non ci montiamo la testa”. All’appello dei due ballerini senior si uniscono anche le numerose persone che ogni settimana partecipano alle esibizioni. Michela si rivolge direttamente alla conduttrice Rai: “Ti prego Milly, ti seguo da 20 anni, portaci a ‘Ballando’”. “Cara Milly, Elisa e Pasquale si meritano questo successo, invitaci perché porteremmo un po’ di colore” aggiunge l’ultra settantenne Marilena.

Nonostante il caldo agostano che ha colpito la Capitale, la coppia continua a esibirsi richiamando l’attenzione di curiosi e appassionati di ballo. “Le mie coreografie - prosegue Iannotta - sono adatte a tutti, il ballo favorisce la socialità ed è molto importante per mantenere il fisico in allenamento. Per me la musica è come la coscienza, mi dà emozioni ed è parte della mia vita. Il successo? È stato del tutto inaspettato, tutto è nato per caso dopo la pubblicazione di quel video. Noi balliamo solo per divertirci ed è bello vedere quanta gente si unisce alle nostre esibizioni. Ieri siamo addirittura andati in trasferta: sul pontile di Ostia c’erano oltre 60 persone”. Gli fa eco la signora Elisa: “Vorremmo che tutte le piazze di Roma seguissero il nostro esempio e si popolassero di gente, dagli anziani ai bambini. Arrivano anche molti giovani e quando sono con noi, impegnati nel ballo, non usano il cellulare e questa è una piccola vittoria”.

Tra un brano intramontabile di Elvis Presley e un classico dei Bee Gees, piazza Testaccio, ormai quasi ogni pomeriggio, si popola di persone di ogni età che fanno conoscenza, come la signora Marilena: “Passeggiando per fare la spesa ho visto questo gruppetto che ballava e mi sono detta: devo unirmi anche io. Ci siamo conosciuti qui e c’è stata subito una bellissima condivisione”. “Il ballo mi rende libera e lo consiglio a tutti. È la seconda volta che vengo qui e sono nate subito delle amicizie, sto provando a coinvolgere anche i miei genitori” racconta Michela. (di Fabrizio Rostelli)