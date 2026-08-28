(Adnkronos) - Il più giovane artista del mondo ha dieci mesi e sette giorni d'età. John Christian Caldeira Weibull ha fatto segnare un nuovo e impensabile primato, ottenendo di diritto un posto nel Guinness World Record, grazie al suo percorso artistico decisamente precoce. Il bambino ha infatti iniziato a dipingere in casa, rivoluzionando, secondo molti addetti ai lavori, l'arte contemporanea ancora prima di compiere un anno.

Il suo percorso è iniziato in Spagna in maniera del tutto casuale, quando aveva appena cinque mesi. I genitori gli regalarono una tavoletta grafica a led per intrattenerlo e presto, da semplice passatempo infantile, si è trasformato in una vera e propria passione, tanto che il bambino creava ininterrottamente disegni astratti. Questa tecnologia è stata fondamentale per il suo sviluppo, anche della sua coscienza artistica, rivelatasi assolutamente precoce. A differenza di pennelli e matite, che richiedono mobilità e forza, che un neonato non può possedere, lo schermo ha velocizzato e favorito il tutto.

Il bambino ha scoperto così di poter creare tratti e composizioni astratte dai colori vivaci semplicemente facendo scorrere intuitivamente gli arti sulla superficie interattiva, trasformando i suoi movimenti naturali in schemi visivi permanenti senza bisogno di alcuna formazione accademica o tecnica pregressa, ma il suo progresso artistico non si è fermato al mondo virtuale.

Il costante interesse del ragazzo per l'uso del tablet ha spinto la sua famiglia a preservare le sue opere e a presentarle in un nuovo formato, trasferendo i segni digitali su dipinti fisici. E così le sue opere astratte hanno acquisito lo status di opere tangibili, pronte per essere apprezzate anche al di fuori della cerchia familiare.

Il riconoscimento pubblico è arrivato il 19 ottobre 2024, in occasione di una mostra a Marbella, nel sud della Spagna. Lì, diverse sue opere sono state vendute ad acquirenti interessati e infine, a soli 10 mesi e 7 giorni, il Guinness World Records gli ha conferito il titolo ufficiale di artista maschio più giovane del mondo.