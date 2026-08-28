Arzana, Incendio Alle Porte del Paese: Evacuate Oltre 100 Persone

Arzana, Incendio Alle Porte del Paese: Evacuate Oltre 100 Persone

ARZANA – Le fiamme divampate nel pomeriggio nel bosco prospiciente Arzana sono arrivate alle porte del paese dell'Ogliastra, costringendo il sindaco Angelo Stochino a disporre l'evacuazione di oltre un centinaio di persone. Tra queste, i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici, che sono stati messi in salvo insieme ai residenti delle case sparse in campagna e ad alcuni abitanti della periferia.

"La situazione è drammatica", ha dichiarato concitato il primo cittadino all'ANSA. Il fronte del fuoco è avanzato rapidamente, minacciando le abitazioni e rendendo necessario l'intervento tempestivo delle autorità.

Il Dispositivo di Spegnimento

Per contrastare l'incendio, è stato mobilitato un imponente dispositivo aereo. Sul posto stanno operando:

3 Canadair (uno appena richiesto)

(uno appena richiesto) 2 Super Puma

3 elicotteri leggeri della flotta regionale

Le operazioni di spegnimento sono in corso. La priorità è proteggere le persone e le strutture. La comunità di Arzana è sotto shock. La speranza è che i mezzi aerei riescano a contenere le fiamme.