Paolo Angeli e Pier Francesco Loche tra gli ospiti di SeuinMusica - Notizie

'SeuinMusica - Alternative Music Festival' ritorna dal 24 al 26 luglio per celebrare la sua decima edizione con tre giornate tra concerti, spettacoli ed iniziative nel centro storico del paese della Barbagia di Seulo.Organizzato dall'associazione Kromatica, il festival attraversa linguaggi e generi differenti, jazz, elettronica, teatro musicale, canzone d'autore.Tra i nomi in cartellone il chitarrista e compositore Paolo Angeli che presenta Lema, il suo ultimo lavoro discografico, protagonista di una tournée internazionale. In scena poi 'Una verissima storia del Jazz', spettacolo teatrale ideato da Pier Francesco Loche e Paolo Fresu e prodotto da Insulae Lab, che racconta, tra parole e musica, la straordinaria stagione del jazz in Sardegna a partire dagli anni ' 80 e i suoi protagonisti. Sul palco, insieme a Loche, ci saranno Gianluca Tozzi e Paolo Assiero Brà.Le atmosfere gioiose della SeuinStreetBand danno il via festival nel pomeriggio tra le vie del centro. Il palco sarà poi allestito in piazza San Giovanni. In programma 'Brulla', pièce teatrale e documentario sonoro per voce e live electronics firmata da Francesco Giomi e Michela Atzeni, ancora le sperimentazioni dei Tun - Torino Unlimited Noise, trio composto da Gianni Denitto, Fabio Giachino e Mattia Barbieri, tra jazz, improvvisazione ed elettronica. Sarà presentato anche l'Annuario 2025 di 'Sa Scena', il magazine che racconta la musica prodotta in Sardegna, affidata a Simone La Croce e Claudio Loi.A SeuinMusica anche gli Space Roosters, progetto del duo Massidda-Meledina , ancora, Feruja, formazione del Sulcis che intreccia blues, elettronica, ritmi mediterranei e suggestioni dell'Africa occidentale.La ricerca vocale sarà invece protagonista con Mumucs, progetto personale di Marta Loddo, prima di lasciare il palco al sassofonista Marco Scipione e il suo originale percorso tra jazz, world music e...

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