'SeuinMusica - Alternative Music Festival' ritorna dal 24 al 26 luglio per celebrare la sua decima edizione con tre giornate tra concerti, spettacoli ed iniziative nel centro storico del paese della Barbagia di Seulo.
Organizzato dall'associazione Kromatica, il
festival attraversa linguaggi e generi differenti, jazz,
elettronica, teatro musicale, canzone d'autore.
Tra i nomi in cartellone il chitarrista e
compositore Paolo Angeli che presenta Lema, il suo ultimo lavoro
discografico, protagonista di una tournée internazionale. In scena
poi 'Una verissima storia del Jazz', spettacolo teatrale ideato da
Pier Francesco Loche e Paolo Fresu e prodotto da Insulae Lab, che
racconta, tra parole e musica, la straordinaria stagione del jazz
in Sardegna a partire dagli anni ' 80 e i suoi protagonisti. Sul
palco, insieme a Loche, ci saranno Gianluca Tozzi e Paolo Assiero
Brà.
Le atmosfere gioiose della SeuinStreetBand danno
il via festival nel pomeriggio tra le vie del centro. Il palco sarà
poi allestito in piazza San Giovanni. In programma 'Brulla', pièce
teatrale e documentario sonoro per voce e live electronics firmata
da Francesco Giomi e Michela Atzeni, ancora le sperimentazioni dei
Tun - Torino Unlimited Noise, trio composto da Gianni Denitto,
Fabio Giachino e Mattia Barbieri, tra jazz, improvvisazione ed
elettronica. Sarà presentato anche l'Annuario 2025 di 'Sa Scena',
il magazine che racconta la musica prodotta in Sardegna, affidata a
Simone La Croce e Claudio Loi.
A SeuinMusica anche gli Space Roosters, progetto
del duo Massidda-Meledina , ancora, Feruja, formazione del Sulcis
che intreccia blues, elettronica, ritmi mediterranei e suggestioni
dell'Africa occidentale.
La ricerca vocale sarà invece protagonista con
Mumucs, progetto personale di Marta Loddo, prima di lasciare il
palco al sassofonista Marco Scipione e il suo originale percorso
tra jazz, world music e...