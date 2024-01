Busachi

Dopo il progetto di educazione stradale nelle scuole si punterà anche sull’ambiente



Attività per i più piccoli, progetti e interventi mirati: anche grazie a questi è arrivato per Busachi l’ambito riconoscimento “Comune amico della famiglia” 2023, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.

È tanta la soddisfazione dell’Amministrazione. “L’acquisizione della certificazione rappresenta un impegno ad orientare le politiche sociali comunali in un’ottica family friendly, ponendo al centro degli interventi la famiglia, le sue risorse e i suoi bisogni, superando le logiche assistenzialistiche in favore di approcci orientati allo sviluppo di comunità, trasversali e interdisciplinari – servizi sociali, tempo libero, cultura, ambiente, sport, casa, lavoro, trasporti e altro – che portano a considerare centrale la promozione sociale affinché la famiglia diventi soggetto attivo”, ha commentato l’assessora ai Servizi sociali, Angela Sabrina Saba.

L’impegno era stato formalizzato a marzo dell’anno scorso in una deliberazione della Giunta comunale sulle politiche per la famiglia. Fra le azioni previste, anche una giornata sulla sicurezza stradale rivolta ai bambini e ai ragazzi. E nei giorni scorsi, per sensibilizzare i giovanissimi sul rispetto delle regole di educazione stradale, il Comune ha aderito all’iniziativa “Edustradando 2.0” promossa dall’Associazione sarda Polizia locale.

Rivolto agli alunni delle scuole di età compresa tra i sei e i quattordici anni, il progetto si è articolato in due diversi momenti formativi, con simulatori di bici e moto, utili a sperimentare in modo interattivo la segnaletica e le situazioni stradali più pericolose.

“Per gli alunni della scuola media si è svolto in orario curricolare presso i locali scolastici, mentre per gli alunni della scuola primaria nella sede del centro servizi”, spiega l’assessora Saba. “Le attività sono state curate da un’agente di polizia locale del Comune di Busachi, Patrizia Mura, che ha spiegato le regole basilari del codice della strada e ha consentito ai bambini di sperimentare i simulatori su diverse tipologie di percorso. Al termine degli incontri è stato consegnato ai bambini della primaria il patentino di buon cittadino e ai ragazzi della secondaria un attestato di partecipazione”.

“Le attività sono molto gradite dai partecipanti e hanno suscitato notevole interesse, entusiasmo e curiosità”, ha concluso Saba. “Con tali iniziative si intende rafforzare sempre di più la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la scuola, per la promozione di diverse azioni formative riguardanti l’educazione civica. Alcune, da realizzare nei prossimi mesi in collaborazione con il Centro di educazione ambientale di Busachi, punteranno sul rispetto dell’ambiente”.

Lunedì, 29 gennaio 2024