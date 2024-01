Oristano

Anche a febbraio l’autoemoteca a disposizione nell’Oristanese. Ecco le date

“Il mese di febbraio è alle porte. Il nostro spirito solidale non si fermi. Per cui donate ancora il sangue, per salvare altre vite umane”. Il dottor Mauro Murgia, responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, ha rinnovato il suo appello per un gesto che fa bene a chi ha necessità di una trasfusione, ma anche a chi dona quella sacca di sangue.

“Venite a donare di più nel nostro centro trasfusionale, all’ospedale San Martino”, ha aggiunto il dottor Murgia. “Nei giorni scorsi si sono presentati gli studenti degli istituti industriali e delle magistrali di Oristano. Ma la richiesta di sangue è sempre alta. Per questo speriamo di accogliere sempre un maggior numero di donatori”.

A Oristano tutti coloro che vorranno donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino. Non occorre prenotare.

Intanto proseguono anche le giornate di donazione del sangue organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali dell’associazione.

I volontari delle sezioni locali dell’Avis di tutto l’Oristanese proporranno 15 giornate per la raccolta di sacche di sangue: sabato 3 febbraio a Suni, domenica 4 a Mogoro e Cabras, mercoledì 7 a Bosa, venerdì 9 a Paulilatino, sabato 10 a Ghilarza e domenica 11 febbraio a Baressa e Marrubiu. Poi appuntamento sabato 17 febbraio a Bauladu, domenica 18 ad Arborea e San Nicolò d’Arcidano, mercoledì 21 a Bosa, sabato 24 a Solarussa e domenica 25 febbraio a Ales e Ghilarza.

Per le donazioni locali occorre prenotare presso le sedi dell’Avis.

Lunedì, 29 gennaio 2024