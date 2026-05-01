Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza e toscani in Serie B

(Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, manda i toscani in Serie B e fa uno scatto in avanti verso la salvezza. La squadra di Di Francesco riesce a conquistare i tre punti, grazie alle reti di Banda e Cheddira nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Leris, e sale a 32 punti. Per i salentini mancano tre gare alla fine del campionato: la Cremonese, terz'ultima, momentaneamente è staccata di 4 punti, in attesa della sfida dei grigiorossi lunedì in casa contro la Lazio. Il successo dei salentini è firmato anche dal portiere Falcone, autore di almeno due interventi prodigiosi che lasciano il Pisa ultimo a 18 punti.

Nel Pisa Hiljemark sceglie dal 1' in attacco la coppia Moreo-Stojilkovic, mentre la difesa a tre è formata da Canestrelli, Caracciolo e Bozinov. Il Lecce di Di Francesco risponde con Cheddira in attacco, mentre sulla trequarti ci sono Pierotti, Coulibaly e Banda a supporto. Gara bloccata in avvio ma con la squadra di casa che poi sfiora il vantaggio in più di un'occasione con Stojilkovic, il Lecce prova a creare ma fa fatica ad arrivare alla conclusione. Al 5' azione in solitaria di Banda che parte dalla sinistra, salta un avversario e da posizione centrale prova la conclusione, ma è troppo debole e blocca Semper. Al 16' risponde il Pisa con Angori che serve in profondità Stojikovic, ma l'attaccante solo davanti a Falcone non trova l'angolo. Lo stesso attaccante dei toscani al 21' rientra sul destro e calcia di potenza ma Tiago Gabriel riesce a deviarla e a salvare la propria porta. Al 24' brivido per il Pisa per un retropassaggio senza guardare di Akinsanmiro, con Semper non in posizione che comunque riesce a rientrare e deviare il pallone. Il Lecce prova a chiudere in avanti ma senza portare pericoli e il Pisa si difende con ordine.

Ad inizio ripresa, al 49' ancora Stojilkovic pericoloso, vince un duello e arriva a tu per tu con Falcone, ma il portiere del Lecce a mano aperta gli nega il gol. La rete che sblocca la gara arriva poco dopo al 52' per i giallorossi: ripartenza del Lecce con Cheddira che tra due giocatori, scivolando, sguscia via e serve Banda. La 'freccia' entra in area e con il sinistro fa partire un diagonale che trafigge Semper per lo 0-1. Di Francesco predica calma e testa ma il vantaggio dura poco. Al 56' il Pisa pareggia con Leris che, dopo una serie di colpi di testa in area, trova con una conclusione di prima intenzione che si infila nell'angolo alla destra di un incolpevole Falcone.

Il Lecce non ci sta e al 65' torna in vantaggio: Pierotti parte ancora in velocità e serve Cheddira che in area controlla e calcia in diagonale battendo Semper per l'1-2. Il portiere del Lecce salva i suoi al 74': cross in area dalla sinistra per Toure che fa da sponda di testa per Piccinini che sotto porta schiaccia di testa ma Falcone compie un intervento prodigioso e d'istinto riesce a respingere la conclusione. All'80' va in rete ancora il Lecce con Camarda, da poco entrato, che devia una conclusione da fuori area di Pierotti, ma il gol viene annullato per il fuorigioco dell'attaccante. Nel finale il Pisa cerca il pari ma lascia spazi per le ripartenze del Lecce che ne spreca almeno un paio, con Di Francesco furioso. I salentini però tengono fino alla fine e portano a casa tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere.