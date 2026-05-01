Migliaia di turisti e di fedeli hanno ammirato colori, suoni e
costumi legati alla cultura e alla storia della Sardegna per la
370/a Festa di Sant'Efisio con la processione che si è snodata tra
le strade di Cagliari dove hanno sfilato 4mila figuranti a piedi e
a cavallo provenienti da circa un centinaio di comuni del nord a
sud della Sardegna.
Quest'anno, come in altre cinque edizioni che si
ricordano negli annali tra cui quelle del 2020 e del 2021 per il
Covid, è stata un'altra festa caratterizzata da alcuni eventi
esterni: prima la dermatite bovina che ha impedito la presenza dei
gioghi dei buoi per il cocchio del Santo, portato a spalla dai
confratelli dell'Arciconfraternita del Gonfalone, e dei carri
addobbati a festa; poi la morte, proprio l'1 maggio, di una
'consorella' che sino a ieri ha partecipato alle cerimonie
religiose.
"Noi scioglieremo il voto anche per lei - ha
detto il presidente dell'Arciconfraternita Andrea Loi - e, come ho
detto nelle scorse settimane non ci hanno fermato le bombe del '43
né le alluvioni nell'Ottocento né il Covid, quindi non ci fermerà
neppure la dermatite bovina o altro per sciogliere il voto", Una
processione che è diventata più intima proprio per il fatto che il
Simulacro, appena restaurato, non è stato chiuso nella teca del
cocchio ed è stato possibile ammirarlo più da vicino, anche se
sotto l'occhio vigile della Soprintendenza.
"Il primo pensiero va alla famiglia della donna
di Sarroch mancata stamattina e all'Arciconfraternita di cui il
marito è componente. E a tutte le persone che si trovano in
difficoltà", ha detto il sindaco di Cagliari Massimo Zedda durante
l'investitura del giovane consigliere comunale Giovanni Porrà ad
Alter Nos,che ha ricevuto la fascia tricolore e il...
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