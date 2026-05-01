Concertone 1 maggio, Delia canta Bella Ciao. Nazari: "Palestina libera"

(Adnkronos) - Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. "Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi morire", dice l'artista al termine della sua esibizione.

Un forte appello per la Palestina arriva dal palco arriva da Dutch Nazari che utilizza il suo spazio per richiamare l'attenzione su "quello che è successo qualche giorno fa alla Global Flotilla: barche cariche di persone altruiste per la Palestina, arrestate come dei criminali ben prima che si avvicinassero alla meta". Nazari esorta la piazza a un forte urlo per farlo "arrivare al governo" perché "alle parole di condanna devono seguire fatti concreti". L'artista conclude il suo intervento gridando: "Palestina libera".