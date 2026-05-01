(Adnkronos) - Lando Norris conquista la pole position nella gara sprint del Gp di Miami, in programma domani alle 18 ora italiana. Il britannico campione del mondo, al volante della McLaren, fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1'27''869. In prima fila, Norris sarà affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, secondo con il crono di 1'28''091. Terzo tempo per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'28''108) che apre la seconda fila completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'28''239).
In terza fila, con il quarto e quinto tempo, la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'28''461) e la Mercedes del britannico George Russell (1'28''493). Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, ottiene il settimo tempo (1'28''618) e parte in quarta fila accanto alla sorprendente Alpine dell'argentino Franco Colapinto (1'29''320). In quinta fila, completano la top ten la Red Bull del francese Isack Hadjar (1'29''422) e la Alpine del connazionale Pierre Gasly (1'29''474).
Prima fila:
1. Lando Norris - McLaren
2. Kimi Antonelli - Mercedes
Seconda fila:
3. Oscar Piastri - McLaren
4. Charles Leclerc - Ferrari
Terza fila
5. Max Verstappen - Red Bull
6. George Russell - Mercedes
Quarta fila
7. Lewis Hamilton Ferrari
8. Franco Colapinto Alpine
Quinta fila
9. Isack Hadjar Red Bull
10. Pierre Gasly Alpine
Sesta fila
11. Gabriel Bortoleto - Audi
12. Nico Hulkenberg - Audi
Settima fila
13. Oliver Bearman - Haas
14. Alex Albon - Williams
Ottava fila
15. Carlos Sainz - Williams
16. Arvid Lindblad - Racing Bulls
Nona fila
17. Liam Lawson - Racing Bulls
18. Esteban Ocon - Haas
Decima fila
19. Sergio Perez - Cadillac
20. Valtteri Bottas - Cadillac
Undicesima fila
21. Fernando Alonso - Aston Martin
22. Lance Stroll - Aston Martin.