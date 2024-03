Roma

Originario di Cabras

Nuovo importante incarico per il giornalista Nicola Pinna, originario di Cabras e da alcuni anni nella penisola. Da ieri 1° marzo è il nuovo responsabile del servizio Interni – Esteri del quotidiano romano Il Messaggero, uno dei principali quotidiani italiani.

Pinna in passato ha lavorato in radio, televisione e in altri quotidiani, tra i quali L’Unione Sarda e La Stampa.

Negli anni scorsi aveva avuto modo di seguire importanti vicende di cronaca nazionale.

Cabras annovera oltre a Pinna alcuni altri talentuosi giornalisti. Nelle scorse settimane Mario Sechi, uno dei più affermati giornalisti italiani, aveva assunto la direzione del quotidiano Libero.

A Sassari, invece, opera un altro giornalista di Cabras, Claudio Zoccheddu, impegnato nella sede centrale del quotidiano La Nuova Sardegna e spesso inviato a seguire importanti vicende dell’attualità regionale.

Sabato, 2 marzo 2024