Olbia

La polizia cerca indizi nelle registrazione della videosorveglianza

Due auto sono state distrutte da un incendio, la notte scorsa a Olbia.

Intorno all’una la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione di due auto in fiamme in via Boito, a poche decine di metri dalla piazza Vittime di Nassirya.

Una squadra ha dovuto lavorare per quasi un’ora per spegnere le fiamme. Impossibile salvare le auto, tutte e due sono state distrutte.

Danneggiati anche il muro di recinzione e il cancello di una villetta accanto alla quale le auto erano parcheggiate.

Per il momento non si conoscono le cause del rogo. La polizia ha avviato gli accertamenti e sta raccogliendo le immagini registrate da alcuni impianti di video sorveglianza nella zona.