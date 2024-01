Sassari

Impegnate diverse pattuglie di polizia

Non si sono fermati all’alt degli agenti della Polizia Stradale, che avevano notato la loro auto a tarda ora e si erano insospettiti. Ne è nato un inseguimento pericolosissimo che ha impiegato diverse pattuglie della polizia nell’area industriale di Sassari. L’autista in fuga non ha esitato, infatti, a compiere azzardate manovre mettendo in pericolo la vita degli agenti, che cercavano di fermarlo, e quella degli utenti della strada, ignari di quanto stesse accadendo.

L’inseguimento si è concluso davanti a un muretto a secco contro il quale i fuggitivi sono andati a sbattere con la loro auto.

Sono poi scappati a piedi in un’area boscata nelle vicinanze e si sono nascosti dietro un cespuglio di rovi, dove i poliziotti li hanno trovati e fermati.

Si tratta di un giovane di 23 anni e di un minorenne.

Nella loro auto gli agenti hanno trovato un piede di porco, cacciaviti, una tenaglia ed un tirapugni.

I due sono stati portati in Questura e denunciati. Devono rispondere di resistenza e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

