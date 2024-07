Paura a Oristano, incendio in un'abitazione: 76enne in ospedale

Era circa l’1:30 di venerdì quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio abitazione divampato in via Mariano IV. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, si sono propagate dalla cucina, causando momenti di apprensione tra i residenti della zona. Un uomo di 76 anni, che viveva da solo nell’appartamento colpito dall’incendio, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le esalazioni di fumo hanno reso necessario il ricovero dell’anziano, che è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici per tutta la notte. I medici hanno escluso gravi conseguenze per la sua salute. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, sono intervenuti i soccorritori del 118-Areus, allertati dalla centrale operativa di Cagliari, che hanno atteso la messa in sicurezza dell’edificio prima di poter entrare e prestare soccorso all’anziano, visibilmente spaventato e disorientato. Grazie all’efficace intervento delle squadre di emergenza, le fiamme sono state domate e l’area è

