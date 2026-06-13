Partito da Arbatax il jacket per il Neptun Deep - Notizie

È partito dal cantiere Saipem di Arbatax, in Sardegna, il jacket destinato al progetto Neptun Deep Gas Development in Romania, al termine delle operazioni di carico completate negli scorsi giorni.Neptun Deep, si legge in una nota, "è il più grande progetto di gas naturale offshore attualmente in fase di sviluppo nell'Unione Europea, realizzato congiuntamente da Omv Petrom e Romgaz, con investimenti totali stimati fino a 4 miliardi di euro.Si tratta, si spiega, "di una fondazione del peso di circa 7.500 tonnellate, una delle più grandi strutture mai realizzate nel cantiere. Alta circa 135 metri e con una base di circa 50 per 50 metri, è stata costruita in posizione orizzontale e sarà trasportata nelle stesse condizioni. Una volta arrivata nel Mar Nero, verrà sollevata e posta in verticale dalla nave Saipem 7000, per poi essere installata sul fondale marino e ancorata sul fondo mediante otto pali in acciaio del diametro di 2,5 metri".Il progetto Neptun Deep, a cui è destinato il manufatto, è stato aggiudicato a Saipem nell'agosto del 2023 e prevede attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di una piattaforma di produzione gas, costituita dal jacket fabbricato ad Arbatax su cui verrà installato il topside - la parte superiore della piattaforma - proveniente dal cantiere Saipem di Karimun, in Indonesia. Il progetto comprende, inoltre, attività subsea da parte di Saipem per i campi Domino, situato a circa mille metri di profondità, e Pelican, a circa 125 metri, oltre alla posa di una condotta gas da 30 pollici lunga circa 160 chilometri e di un cavo in fibra ottica associato, dalla piattaforma offshore fino alla costa rumena, incluse le opere di microtunneling per l'approdo a riva.Riproduzione riservata ©...

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