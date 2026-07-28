In questa estate con le ricorrenti e anomale ondate di calore, il sindaco di Quartu Sant'Elena Graziano Milia ha firmato un'ordinanza volta ad adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela del benessere degli amici a quattro zampe.
È fatto assoluto divieto innanzitutto detenere,
anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri
animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, aree
esterne comuni, recinti o spazi confinati privi di idonea copertura
coibentata o muraria, in particolare nella fascia oraria tra le
10.30 e le 18.30. Il documento dispone di evitare l'esposizione
diretta dell'animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi
solari, di garantire quindi l'ombreggiatura permanente, anche con
teli oscuranti idonei; ordina inoltre la ventilazione nello spazio
di custodia, la possibilità di bere acqua fresca e potabile,
l'opportunità di accedere autonomamente a spazi interni
all'abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati.
"Il benessere degli animali è un valore
fondamentale che riflette il livello di civiltà e di empatia di una
società - spiega il Primo Cittadino -. Ogni essere senziente,
merita un'esistenza dignitosa, in condizioni che rispettino i suoi
bisogni fisici e psicologici, e le nostre scelte quotidiane hanno
un impatto diretto sulla qualità della loro vita. Sono estremamente
convinto che un mondo più rispettoso degli animali sia un mondo più
giusto, responsabile e attento al futuro, anche, ma non solo, in
un'ottica di equilibrio dell'ecosistema".
L'ordinanza ha efficacia da subito e fino al 15
settembre 2026 compreso, salvo proroghe o anticipazioni legate
all'andamento delle condizioni meteorologiche. Il controllo e la
vigilanza per il rispetto dell'ordinanza saranno garantiti dal
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena, dalle
forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio, ma anche dal
Servizio Veterinario della competente ASL Cagliari 8 e dalle...