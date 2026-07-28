Caldo, a Quartu stop a cani e gatti in balconi e cortili privi di riparo - Notizie

In questa estate con le ricorrenti e anomale ondate di calore, il sindaco di Quartu Sant'Elena Graziano Milia ha firmato un'ordinanza volta ad adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela del benessere degli amici a quattro zampe.È fatto assoluto divieto innanzitutto detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne comuni, recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria, in particolare nella fascia oraria tra le 10.30 e le 18.30. Il documento dispone di evitare l'esposizione diretta dell'animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi solari, di garantire quindi l'ombreggiatura permanente, anche con teli oscuranti idonei; ordina inoltre la ventilazione nello spazio di custodia, la possibilità di bere acqua fresca e potabile, l'opportunità di accedere autonomamente a spazi interni all'abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati."Il benessere degli animali è un valore fondamentale che riflette il livello di civiltà e di empatia di una società - spiega il Primo Cittadino -. Ogni essere senziente, merita un'esistenza dignitosa, in condizioni che rispettino i suoi bisogni fisici e psicologici, e le nostre scelte quotidiane hanno un impatto diretto sulla qualità della loro vita. Sono estremamente convinto che un mondo più rispettoso degli animali sia un mondo più giusto, responsabile e attento al futuro, anche, ma non solo, in un'ottica di equilibrio dell'ecosistema".L'ordinanza ha efficacia da subito e fino al 15 settembre 2026 compreso, salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche. Il controllo e la vigilanza per il rispetto dell'ordinanza saranno garantiti dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena, dalle forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio, ma anche dal Servizio Veterinario della competente ASL Cagliari 8 e dalle...

Leggi tutto su Ansa Sardegna