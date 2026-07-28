Fanzecco nuova segretaria generale della Cgil Sardegna, subentra a Durante - Notizie

Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale della Cgil Sardegna. Prima donna a ricoprire l'incarico, subentra a Fausto Durante, in carica da ottobre 2022, che lascia il mandato per aver raggiunto l'età pensionabile. Il passaggio del testimone è avvenuto stamane a Cagliari durante l'Assemblea generale del sindacato, alla presenza del leader della Cgil, Maurizio Landini, e del segretario organizzativo Pino Gesmundo.Cagliaritana, 48 anni, Fanzecco è iscritta alla Cgil da quando aveva 19 anni. Dipendente di un grande supermercato, ha percorso lì i primi passi da delegata per poi svolgere attività sindacale nella categoria della Filcams, di cui è stata segretaria di Cagliari e poi regionale. Nel 2011 è passata alla segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che l'ha poi eletta segretaria generale nel 2022."Per la Cgil della Sardegna e per tutta la Cgil questa è una giornata molto importante che dà il segno del valore che la nostra organizzazione dà alle competenze e alle esperienze", ha sottolineato Landini, "non solo perché abbiamo eletto una compagna, la prima donna alla guida della struttura confederale regionale qui in Sardegna, ed è questo un elemento significativo, ma perché al di là della questione di genere va riconosciuta la qualità con cui Simona ha svolto il suo lavoro nel percorso svolto fin qui".Il primo pensiero della segretaria regionale neoeletta, nella sua relazione programmatica, è andato a Fabrizio Pittalis, il giovane studente morto pochi giorni fa mentre lavorava nell'ecocentro vicino a Oniferi: "Morire a 18 anni non è una fatalità", ha detto Fanzecco, "è la condanna di un intero Paese che, diciamocelo chiaramente, è ingiusto, basta con i rituali delle parole di circostanza, basta con i ritardi: l'attuazione immediata del Protocollo di Buggerru, i controlli serrati e la...

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