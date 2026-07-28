(Adnkronos) - Polemiche su Jannik Sinner. Il tennista azzurro è tornato ad allenarsi a Montecarlo dopo essersi concesso un periodo di vacanza in Sardegna insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Sinner è reduce dal trionfo di Wimbledon, il secondo consecutivo, dove ha battuto Alexander Zverev in finale ed è atteso da un'intensa stagione sul cemento, con il ritorno in campo che è fissato al Masters 1000 di Cincinnati. A far discutere è stata proprio la scelta di rinunciare a giocare il torneo di Montreal per il secondo anno consecutivo.

Al Masters 1000 del Canada Sinner avrebbe potuto continuare a sperare di segnare un record storico, diventando il primo tennista della storia capace di vincere tutti i tornei di categoria. In questa stagione Sinner si è infatti portato a casa i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Madrid e Roma, ovvero tutti quelli giocati finora.

All'appello, calendario alla mano, mancano quelli del Canada, di Cincinnati, di Shanghai e di Parigi. Il ritorno in campo di Sinner è in programma negli Stati Uniti, per giocare il primo torneo sul cemento americano, a cui arriva dopo il ritiro dalla finale dello scorso anno a causa di un malessere, e preparare al meglio gli Us Open, ultimo Slam della stagione.

Molti però, su X, hanno rovesciato tutto il loro rammarico per la rinuncia al possibile record di Sinner: "I record sono fatti per essere battuti, ma se nemmeno ci provi...", ha scritto un utente, seguito da "io ci credevo ai nove Masters 1000 di fila". Insomma, aver completato il Career Golden Masters, ovvero aver vinto in carriera tutti i tornei di categoria almeno una volta, non basta per qualcuno: "Era il momento perfetto per inseguire questo sogno, peccato".