Prende il via a Sassari giovedì 2 febbraio il tour del Job Day Sardegna 2023, l’evento organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dalle ore 10 negli spazi della Promocamera in via Predda Niedda 18 ci saranno convegni, seminari, laboratori, colloqui che punteranno a offrire nuove opportunità a lavoratori e studenti in cerca di lavoro, ma anche alle imprese alla ricerca di personale. Sono numerose infatti le aziende di tutti i settori che saranno presenti all’evento così come gli stand destinati alle istituzioni. Spazio poi alla formazione e all’orientamento con seminari, convegni e laboratori.

La cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Ada Lai, e della direttrice generale dell’Aspal, Maika Aversano, si terrà alle ore 10 a cui seguirà un breve incontro con i giornalisti. In programma, tra le altre cose, tre convegni tra cui ‘Aspal4Future’, sull’orientamento post diploma per gli studenti delle scuole superiori, che vedrà la partecipazione della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone e del Presidente della Regione Cristian Solinas.

Durante i seminari in programma gli argomenti trattati spazieranno dalle competenze necessarie per proporsi al meglio nel mercato del lavoro alla web reputation fino alle opportunità offerte dall’Unione europea e i tirocini più utili per inserirsi nel mondo del lavoro.

L’intera giornata sarà dedicata ai colloqui tra imprese e candidati in cerca di lavoro che si sono iscritti sulla piattaforma online Job Day Sardegna, ma sarà anche un’opportunità per entrare in contatto con gli esperti dei Centri per l’impiego e le istituzioni partner di Aspal e della Regione che daranno informazioni e supporto a tutti i partecipanti sulle proprie attività, progetti e servizi.

I dettagli delle attività offerte durante i Job Day Sardegna sono disponibili online all’indirizzo www.jobdaysardegna.it con aree riservate alle iscrizioni di cittadini, imprese, studenti e insegnanti che in questo modo potranno prendere parte attivamente ai singoli eventi.

Dopo l’evento di Sassari gli appuntamenti con il Job Day Sardegna 2023 proseguiranno a Olbia (14 febbraio), Nuoro (28 febbraio), Oristano (7 marzo), Tortolì (16 marzo) e Cagliari (30 e 31 marzo).

