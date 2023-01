La pandemia ha messo in ginocchio anche il sistema sanitario nazionale, ma ha reso tutti consapevoli dell’importanza della Sanità e della Assistenza. In particolare, alcune figure, come quella dell’OSS, sono di valore fondamentale per della cura ed il sostegno delle persone più fragili.

L’Operatore Socio Sanitario è figura di supporto che opera, coopera e collabora con altre figure professionali per il benessere dei pazienti e per il soddisfacimento dei loro bisogni primari.

L’Agenzia Araform, da molti anni, attiva in Sardegna i Corsi per Operatore Socio-Sanitario. In particolare, nei prossimi giorni è in avvio a Cagliari un corso di qualifica per questa professione, debitamente autorizzato dalla Regione Sardegna e con la quale si sosterrà l’esame finale di qualifica.

Come disciplinato dalle norme istitutive del profilo professionale, il corso è costituito da 1000 ore formative che prevedono 450 ore di formazione d’aula con materie che spaziano dalla psicologia alla sociologia, orientamento al ruolo, animazione, fino a materie più professionalizzanti quali assistenza di base, geriatria, primo soccorso, pediatria, somministrazione dei pasti, mobilitazione del paziente. Sono previste, inoltre, 100 ore di esercitazioni pratiche. Tali esercitazioni si svolgono in aule allestite come una stanza di un ospedale o di una struttura assistenziale,con tutti i dispositivi sanitari di competenza dell’OSS. Per un migliore apprendimento in tutte le sedi è previsto anche il manichino sanitario, sul quale esercitarsi e mettere in pratica tutte le materie di studio.

Al termine di questo percorso in aula, inizia per l’allievo OSS la fase emotivamente più toccante: 450 ore di tirocinio.; il tirocinio si svolge, infatti, per 250 ore presso un presidio ospedaliero del luogo e 200 ore presso strutture sociali, a contatto diretto dei pazienti e degli assistiti. Non dimentichiamo che l’Operatore Socio Sanitario non solo è importante per tutte le prestazioni sanitarie di competenza ma, soprattutto, è una figura di supporto e assistenza umana e sociale. Deve prestare all’utente tutte le attenzioni e le cure per sollevarlo dal disagio e dalle difficoltà delle malattie o,spesso più semplicemente, dalla solitudine.

Tale esperienza farà crescere l’allievo sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano. Emerge sempre, alla fine del tirocinio, un’intensa emozione che nasce perché in questi luoghi di sofferenza l’allievo lascia sempre una parte di se stesso.

La professione di Operatore Socio Sanitario è altamente specializzante e richiede impegno ed attenzione, in quanto affianca le famiglie ed i professionisti dediti alla cura specialistica dei pazienti. Offre moltissime opportunità di lavoro e consente di dedicarsi all’assistenza delle persone in maniera professionale.

Per ogni informazione, per conoscere i costi e le modalità di iscrizione, contattare il n.070292545, oppure scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Informazioni dettagliare sui corsi sono consultabili sul sito www.araform.org

