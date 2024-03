Pale eoliche a Seneghe, si allarga il fronte del no

La Sorgenia Renewables, con sede a Milano, ha presentato una proposta per installare nove aerogeneratori, ciascuno alto 210 metri, nell’area tra Seneghe e Narbolia. Tuttavia, i cittadini, organizzati in comitati, si oppongono fermamente a questa iniziativa, convinti che il loro territorio debba essere preservato da investimenti di questo tipo. L’iniziativa giunge dopo il tentativo fallito di implementare un progetto geotermico a Cuglieri alcuni anni fa. Ciononostante le imprese energetiche tornano a puntare sul Montiferru, questa volta con l’eolico. Sabato prossimo, alle 16:30, nel salone della scuola dell’infanzia in via Deffenu a Seneghe, si terrà una tavola rotonda seguita da un dibattito, per discutere dei vari progetti di energia eolica che interessano l’isola, con particolare attenzione al Montiferru. Si analizzeranno i rischi che tali progetti potrebbero comportare per l’ambiente e la fauna locale, già provata dagli incendi estivi. I siti coinvolti includono Su Pranu, Funtana Meurru, Mesu ’e Roccas, Mollosu, Castigau, Ampuditta, Palas de sos battos e Monte Entu nel territorio di Seneghe, e Su Pranu Iscobas

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie