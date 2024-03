Santu Lussurgiu, apre un nuovo ambulatorio Ascot

Un’altra risorsa per la salute dei cittadini di Santu Lussurgiu è stata messa in campo con l’apertura di un Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale. L’iniziativa arriva in seguito alla mancanza di risposta al bando per la sostituzione del medico di base, il dottor Farci, recentemente andato in pensione. La mancanza di un medico di base è una situazione critica che colpisce diversi cittadini, e per rispondere a questo bisogno urgente, la direzione generale della Asl di Oristano e la Struttura Semplice “Integrazione ospedale-territorio” hanno lanciato il progetto Ascot (Assistenza Sanitaria di Continuità Territoriale) anche a Santulussurgiu. A partire da domani, mercoledì 13 marzo, sarà attivo un turno settimanale presso l’ambulatorio di via degli Artigiani Snc, con orario dalle 9 alle 14. Questo servizio sarà dedicato esclusivamente ai pazienti rimasti senza un medico di base nel territorio di Santu Lussurgiu. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto che coinvolge 25 ambulatori Ascot nella provincia di Oristano, distribuiti in diverse località come Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

