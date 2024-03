Lutto cittadino a Morgongiori per la scomparsa di Giulia Erdas

Questo pomeriggio, alle ore 16, la chiesa di Santa Maria Maddalena ha accolto l’addio a Giulia Erdas, la 40enne tragicamente scomparsa domenica scorsa in un incidente stradale lungo la statale 131. Giulia, al volante della sua Ford C Max, stava viaggiando lungo la salita tra Mogoro e Sardara quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. In un attimo fatale, l’auto ha sbandato e si è schiantata contro le barriere divisorie della carreggiata, senza che nessuna altra macchina fosse presente sulla strada. Nessun testimone diretto ha potuto raccontare l’accaduto. Giulia Erdas lascia tre figlie: Giorgia, la primogenita, e le piccole Erica e Benedetta. La sua vita era simile a quella di molte altre donne: con un compagno, Fabio, operaio, mentre lei contribuiva al bilancio familiare con lavori occasionali. Il dolore per la sua perdita ha avvolto l’intera comunità di Morgongiori, dove la famiglia Erdas era rispettata e amata da tutti. Il Comune ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata odierna, segno del profondo cordoglio

