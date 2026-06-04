(Adnkronos) - Condanna a morte in Pakistan. Due uomini che sei anni fa hanno violentato in gruppo una turista francese davanti ai suoi figli saranno giustiziati. La sentenza è stata emessa dal tribunale ed è stata riportata dal Daily Mail. Le accuse per Abid Malhi e Shafqat Ali sono quelle di stupro di gruppo, sequestro di persona, rapina e reati di terrorismo.

Entrambi hanno presentato ricorso contro la condanna, con la difesa che ha sostenuto come vi fossero lacune nella versione dei fatti presentata dall'accusa e che la decisione del giudice fosse ingiusta. Gli stessi giudici però hanno respinto l'appello dopo che l'accusa ha presentato quelle che sono state considerate prove schiaccianti contro i due uomini.

Malhi e Ali hanno compiuto la violenza il 9 settembre 2020, dopo che la donna e i suoi tre figli erano rimasti bloccati sull'autostrada che esce da Lahore a causa della mancanza di carburante. La turista francese si era chiusa a chiave all'interno dell'auto in attesa dei soccorsi, ma gli aggressori hanno rotto un finestrino e l'hanno trascinata fuori, dove l'hanno violentata, minacciandola con una pistola, davanti ai suoi figli terrorizzati.

Gli uomini hanno rubato anche denaro, gioielli e carte di credito della donna prima di darsi alla fuga. La polizia ha affermato che la turista è rimasta traumatizzata, ma è stata comunque in grado di fornire alcune descrizioni di base dei suoi aggressori, portando poi all'arresto e alla loro condanna.