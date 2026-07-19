(Adnkronos) - In vista della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, emerge che, tra gli utenti social italiani che esprimono una preferenza, il 55% propende per l’Argentina, mentre il 45% manifesta il proprio sostegno alla Spagna. E' quanto emerge dal rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica e analisi dei dati, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening AI driven.

L’analisi - effettuata sulle interazioni generate sui principali social network tra il 16 e il 19 luglio- evidenzia come il dibattito sia in larga parte orientato su altri temi: solo il 38% dei commenti esprime infatti una preferenza netta tra le due finaliste, mentre il restante 62% resta neutrale, non prende posizione o concentra l’attenzione su aspetti come l’organizzazione del torneo, l’arbitraggio, la mancata partecipazione dell’Italia e altri temi legati alla competizione.

Il sostegno all’Argentina è alimentato principalmente dal forte legame storico, culturale e familiare che unisce molti italiani al Paese sudamericano, oltre che dal ricordo per Diego Armando Maradona e dall’affetto per Lionel Messi, che numerosi utenti vorrebbero vedere conquistare il suo secondo titolo mondiale.

Chi sostiene la Spagna, invece, motiva la propria scelta soprattutto con il fatto che si tratti dell’unica nazionale europea rimasta in corsa, con il sospetto – ricorrente in diversi thread – che il percorso dell’Argentina verso la finale sia stato favorito dalla FIFA e con il timore che un successo dell’Albiceleste consentirebbe di eguagliare il primato dell’Italia di due Mondiali consecutivi vinti.