(Adnkronos) - Tragedia nella notte sulla Strada statale 106. Due auto - una Fiat Panda e una Fiat 500 - sono rimaste coinvolte in un incidente all'altezza del Comune di Sellia Marina, nel Catanzarese. A seguito del violento impatto, il giovane conducente della Fiat Panda, di soli 22 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco attraverso l'impiego di attrezzature specifiche per il soccorso tecnico urgente.

Subito dopo è stato affidato alle cure del 118 che ne ha disposto il trasferimento in ospedale in gravi condizioni. Il giovane è poi deceduto in ospedale. Ferite anche le due persone a bordo della Fiat 500, anch'esse prese in carico dal personale sanitario. Sul posto carabinieri, personale Anas. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e successivamente ripristinata al termine delle attività.