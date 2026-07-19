(di Alessandra Magliaro) "Ma tu sei Lila? Che bella! Come sei
cresciuta, ci facciamo una foto insieme?": è una processione ogni
sera per un selfie con Ludovica Nasti. Aveva compiuto appena dieci
anni quando dopo un casting durato sette mesi fu scelta da Saverio
Costanzo per interpretare Lila Cerullo ne L'amica geniale dai
romanzi di Elena Ferrante. Una serie di culto, successo
internazionale, arrivata a quattro stagioni, in cui Nasti è stata
nella prima il personaggio da bambina, indomita, ribelle,
autodidatta nel rione povero nella Napoli degli anni '50, il motore
della storia che poi nel corso delle puntate svilupperà il rapporto
simbiotico (migliore amica l'una dell'altra e in fondo per ciascuna
l'amica geniale) con Lenù, Elena Greco. In fondo poche puntate ma
che hanno bucato lo schermo per il talento naturale di Nasti. Come
si sopravvive a 10 anni a quel successo? "Con leggerezza e
determinazione", risponde saggia Ludovica Nasti, al festival di
Tavolara alla sua prima esperienza come conduttrice e dove ha
incontrato ospite della prima sera Irene Maiorino che è stata Lila
nella quarta stagione. Poi racconta: "Andavamo ai provini per tutti
quei sette mesi con la mia famiglia, ed era senza aspettative, ci
facevamo la passeggiata a Roma. Poi però penso che una cosa bella
così, che mi ha lasciato tanti bei ricordi, è stata una grande
opportunità, mi ha fatto scoprire sfacciata, capace di stare
davanti la macchina da presa e infatti è diventato il mio lavoro,
con il sostegno dei familiari e soprattutto di mia mamma che è un
modello di forza". Nata e cresciuta a Pozzuoli, classe 2006,
Ludovica Nasti è arrivata per caso a fare il provino per L'amica
geniale, ma ha sbaragliato le centinaia di aspiranti. E' un po'
come Lila, non le fa difetto la...
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