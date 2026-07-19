(Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato oggi nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria nel 2021. Si tratta della seconda visita in due giorni, dopo quella effettuata ieri.

"Noi abbiamo approvato, come Lega e come Governo, una legge sulla legittima difesa che ha evitato lo stesso trauma, lo stesso processo e la stessa sofferenza a tantissimi cittadini perbene che si sono difesi. Qui evidentemente la giustizia ha ritenuto che si sia ecceduto. C'è il Presidente della Repubblica che può prendere in considerazione l'ipotesi, fatta salva la condanna, di intervenire con un atto di clemenza, come tante volte in passato è stato fatto per tanti altri rei. Tutto qua", ha detto poco prima della nuova visita in carcere il vicepremier e ministro ai microfoni di Radio 24.

Con il Quirinale, ribadisce, "nessun incidente. Sappiamo benissimo tutti, a partire dal ministro della Giustizia, chi ha il potere di concedere la grazia. Semplicemente nulla vieta di spingere, di sollecitare, di ragionare, di riunirsi, di parlare, fatta salva la facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica di concedere la grazia".

"Quello che è successo a Mario Roggero - spiega quindi il ministro - potrebbe succedere a chiunque domani mattina. Non stiamo parlando di regolamenti di conti fra bande rivali o di un pericoloso pregiudicato con precedenti penali. Stiamo parlando di un signore di 72 anni che ha lavorato nel negozio di famiglia per una vita, marito, padre, nonno di otto nipotini, che all'ennesima aggressione, all'ennesima rapina nella sua proprietà, alla presenza di sua moglie e di sua figlia, si è sentito minacciato e ha reagito".

E ancora: "Essere condannati a 14 anni e 9 mesi a 72 anni significa sostanzialmente l'ergastolo... mi sembra assolutamente eccessivo. E quindi la richiesta di valutare un provvedimento di clemenza, fatte salve le sentenze passate in giudicato, mi sembra non solo un'opzione politica".