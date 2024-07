Oristano, sospesi i presidi al porto contro le pale eoliche

Tutti i presidi al porto di Oristano organizzati contro l’installazione delle pale eoliche sono stati sospesi e considerati occupazioni abusive di area demaniale, sia portuale che del Consorzio Industriale. La Questura ha comunicato agli attivisti che tali presidi non sono autorizzati, in quanto privi delle necessarie autorizzazioni per l’occupazione di suolo privato, autorizzazioni che né l’autorità portuale di Cagliari né il Consorzio Industriale intendono concedere. Gli attivisti, informati della decisione, sono stati costretti a interrompere i presidi in corso, compreso quello del Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes), in attesa di definire una nuova località, pubblica o privata, dove poter tenere le assemblee e organizzare le future attività. In seguito a queste misure, anche l’assemblea popolare prevista per domenica 28 luglio sul tema “Stop colonizzazione e diritti dei popoli violati” non si terrà al porto di Oristano. I militanti, attualmente presenti, stanno valutando se rimandare l’assemblea per il tempo necessario ad ottenere tutte le autorizzazioni per un luogo pubblico ancora da definire. Oppure se optare per una sala privata, non

