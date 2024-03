Oristano ricorda i suoi carabinieri, la celebrazione a San Giuseppe

Nella chiesa di San Giuseppe lavoratore di Oristano, i carabinieri del Comando provinciale hanno partecipato alla Santa Messa in occasione della Cerimonia di consegna degli attestati di appartenenza all’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.). È stato un momento di preghiera per i membri in servizio attivo e in congedo, dedicato soprattutto alla commemorazione dei Caduti dell’Arma e dei militari associati recentemente scomparsi. Alla celebrazione hanno preso parte una rappresentanza di carabinieri in servizio, numerosi membri delle diverse sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i familiari dei militari caduti in servizio e i residenti della parrocchia del quartiere, che ospita la Caserma “App. S. UPG Renzo Lampis M.A.V.M.”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, situata in via Felice Loffredo, 10. La celebrazione è stata officiata dal parroco, monsignor Antonino Zedda, il quale nell’omelia ha richiamato i valori legati all’appartenenza all’Arma dei Carabinieri. Ha sottolineato l’importanza dei soci iscritti all’AN.C., che mantengono viva l’identità e lo spirito dell’Arma anche dopo il congedo. Ha inoltre enfatizzato il concetto di Fedeltà, non solo come motto dell’Arma

