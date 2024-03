Fiorella Mannoia raddoppia con un secondo concerto a Tharros

Fiorella Mannoia ha annunciato un secondo concerto a Tharros per il suo tour estivo “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”. L’evento, organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama nel contesto del festival “L’Isola dei Giganti” e del festival Dromos, si svolgerà il 22 luglio nell’Anfiteatro dell’area archeologica a Cabras. La vendita dei biglietti, disponibili in quattro settori con diversi prezzi, è già iniziata sul sito di Dromos. Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Dromos nel contesto delle celebrazioni per i cinquant’anni dal ritrovamento delle statue di Mont’e Prama, valorizzando il suggestivo luogo di Tharros. Il tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” debutterà il 3 giugno alle Terme di Caracalla, a Roma, e sarà un’occasione speciale per la cantante romana, che compirà settant’anni il prossimo 4 aprile. Il tour è caratterizzato da un ricco calendario di date, segnando un nuovo capitolo nella carriera della Mannoia dopo il suo ritorno al festival di Sanremo con il brano “Mariposa”. Il testo di “Mariposa”, vincitore del premio

