Oristano dà il benvenuto agli studenti Erasmus

Gli studenti Erasmus, ospiti dell’istituto istruzione superiore Mariano IV d’Arborea di Oristano, sono stati ricevuti a Palazzo degli Scolopi dall’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione Luca Faedda e dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Puddu. Nella Sala degli Evangelisti erano presenti 25 ospiti, tra studenti e docenti, provenienti dal Portogallo e dalla Slovenia, insieme ai 12 studenti e 7 docenti dell’istituto superiore che ha sede a Oristano e Ghilarza. Nel corso dell’incontro l’assessore Faedda e il presidente Puddu hanno rivolto agli ospiti il benvenuto della comunità cittadina. In particolare hanno sottolineato l’importanza per i giovani degli scambi culturali e la collaborazione internazionale quale elemento di crescita e di progresso civile. Ancor più in un momento in cui sono sempre più forti i venti di guerra e le crisi planetarie. Il gruppo di studenti Erasmus, grazie all’accoglienza dell’amministrazione comunale e della Fondazione Oristano, ha potuto visitare la Torre di Mariano, la Cattedrale di Santa Maria e il centro di documentazione della Sartiglia per conoscere la storia

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

