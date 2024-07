Oristano, protocollo d'intesa tra Comune e Asl contro il randagismo

Il Comune di Oristano e la Asl 5 hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il contenimento del randagismo, l’adozione dei cani e dei gatti e attività di igiene urbana veterinaria. Il sindaco Massimiliano Sanna e il direttore generale dell’Azienda sanitaria Angelo Maria Serusi hanno sottoscritto il documento. L’obiettivo è quello di dare maggiore forza all’azione dei due enti per la corretta convivenza tra la popolazione umana e quella animale, al fine di ottenere risultati vantaggiosi in termini di benessere degli animali, salute, sicurezza ed incolumità dei cittadini, nonché ottimizzazione delle risorse disponibili e risparmio economico. “Stabiliamo una sinergia tra Comune e Azienda sanitaria per intensificare l’azione di prevenzione e lotta al fenomeno sempre più diffuso del randagismo, dato il ripetersi di episodi che minacciano l’incolumità pubblica per effetto dell’aggressività di taluni cani randagi vaganti nel territorio – spiega il sindaco Sanna -. Con la Asl abbiamo una proficua collaborazione che vogliamo mettere a frutto anche nel campo del benessere animale. Il protocollo d’intesa ci offre la possibilità di estendere

