Complesso edilizio di via Pira a Oristano: "Non c'è stato abuso"

L’ingegnere Cristian Licheri, progettista e direttore dei lavori del cantiere di via Pira a Oristano, ha fornito chiarimenti riguardo al progetto in corso, gestito dalla Società 3 Torri S.r.l. Licheri ha confermato che il progetto, sottoposto al Comune di Oristano e verificato per conformità alle normative edilizie e urbanistiche vigenti, ha ottenuto il titolo edilizio attualmente in vigore. La convenzione urbanistica, siglata tra 3 Torri S.r.l. e il Comune di Oristano presso il notaio Luigi Ianni, è considerata completamente valida ed efficace. Questa convenzione definisce chiaramente gli obblighi reciproci, tutti rispettati dalla società nei lavori in corso. Licheri sottolinea che la costruzione in atto è conforme sia al progetto approvato che alla convenzione urbanistica. Il 17 gennaio 2024, 3 Torri S.r.l. ha richiesto al Comune l’approvazione di un Piano attuativo per modificare la conformazione del tetto, ma, a oggi, non è ancora pervenuto alcun pronunciamento da parte dell’amministrazione comunale, nonostante la scadenza dei termini. La società proseguirà i lavori in conformità al progetto attualmente approvato

