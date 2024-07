Oristano, presunti abusi edilizi nel cantiere di via Pira

I lavori di costruzione di un complesso residenziale in via Michele Pira, a Oristano, sono al centro di una controversia su presunti abusi edilizi, che potrebbe compromettere la realizzazione del progetto. Nel cantiere, destinato a ospitare 28 unità immobiliari, di cui 23 già vendute, vi sarebbero presunti abusi edilizi e irregolarità nelle pratiche urbanistiche. Durante una recente riunione della commissione consiliare Urbanistica, è emerso che la richiesta di piano attuativo presentata dalla “3 Torri Srl”, società di Antonio Lochi di San Vero Milis, socio unico, presenta diverse anomalie che sollevano seri dubbi sulla conformità del progetto alle normative vigenti. Il presidente della commissione comunale, Fulvio Deriu, ha scelto di non commentare in attesa di ulteriori approfondimenti, ma il verbale della seduta ha messo in luce una serie di criticità che potrebbero avere implicazioni per il futuro del cantiere. Tra le principali preoccupazioni vi è la questione della monetizzazione degli spazi destinati a parcheggi. I membri della commissione hanno espresso dubbi sulla legittimità di questa operazione, suggerendo che potrebbe violare

