Bosa, lavori di pulizia sul Lungo Temo: trovato un condizionatore

Ieri, le squadre comunali di Bosa hanno proseguito con le operazioni di pulizia delle pertinenze del Lungo Temo, una delle principali aree verdi della città. Durante il lavoro, i tecnici hanno scoperto una quantità sorprendente di rifiuti abbandonati, sottolineando la necessità di un costante impegno nella gestione e pulizia del territorio. Tra i rifiuti raccolti sono state rinvenute ben 247 lattine di birra, un condizionatore, numerose borse, scarpe, buste e vari altri oggetti. Questo ritrovamento ha messo in luce il problema crescente del littering e dell’abbandono di rifiuti, che minaccia la bellezza e la salubrità degli spazi pubblici. Nonostante la situazione attuale possa apparire scoraggiante, l’amministrazione comunale sta intensificando i propri sforzi per migliorare il servizio di diserbo e spazzamento della città. Negli ultimi giorni, sono stati messi in campo interventi di pulizia straordinaria, tra cui il lavaggio delle piazze e il ripristino dei servizi di spazzamento manuale. “Continuiamo a lottare contro l’abbandono incontrollato di rifiuti e all’utilizzo dei cestini pubblici come discarica – ha

