Oristano, il Consiglio comunale dice no alle scorie nucleari nell'isola

Il Consiglio comunale di Oristano ha votato all’unanimità un ordine del giorno che si oppone categoricamente alla realizzazione di un deposito nazionale di scorie nucleari sull’isola. I consiglieri della minoranza di centro sinistra Della Volpe, Marchi, Marcoli, Federico, Obinu, Daga e Obinu hanno presentato un documento in aula. Il primo firmatario Efisio Sanna lo ha illustrato. Il documento ribadisce la denuclearizzazione del territorio comunale di Oristano e vieta lo stoccaggio e il transito di scorie nucleari, anche temporaneo. Esprime forte opposizione all’individuazione della Sardegna come sede di siti per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Sostiene le comunità di Albagiara, Assolo e Usellus e del sud Sardegna contro il deposito di scorie nucleari. L’ordine del giorno incarica il sindaco di rappresentare la deliberazione del Consiglio comunale e di promuovere l’unità delle forze politiche e sociali di Oristano. L’obiettivo è escludere i comuni dell’Alta Marmilla e l’intera Sardegna dai possibili siti per le scorie nucleari. Sanna ha ricordato un analogo precedente pronunciamento del Consiglio comunale di Oristano. Inoltre ha sottolineato “l’importanza

