Oristano è sempre più calda, la classifica sulla qualità del clima

Il clima sempre più estremo continua a manifestarsi con maggiore intensità anche in Sardegna, inclusa la provincia di Oristano. I dati forniti da 3bMeteo, elaborati dall’ufficio studi del Sole 24 Ore, indicano un aumento di tali eventi climatici nel corso degli ultimi anni. Attraverso l’analisi delle registrazioni meteorologiche in 112 città capoluogo, è stato possibile sviluppare una media mobile degli indicatori climatici per macro-area, rivelando un evidente trend dal 2010 al 2023. Oristano, in particolare, si colloca al trentaseiesimo posto nella classifica, evidenziando un incremento della temperatura pari a +1,38 gradi. Questo dato, insieme agli altri capoluoghi sardi, sottolinea l’incremento dell’impatto del riscaldamento climatico nella regione. Anche Oristano compare nella classifica relativa alle precipitazioni estreme, cioè i giorni in cui si registrano accumuli di pioggia superiori a 40 millimetri per intervallo di tempo, nel periodo 2013-2023. La città capoluogo si piazza al quarto posto, tra i migliori, preceduta da Parma e seguita da Potenza, entrambe alla stessa posizione. Per quanto concerne i giorni freddi, ossia

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie