Incontro La bella esperienza dell'Istituto comprensivo di Ales

Stefano Loddo all'Istituto comprensivo di Ales

Ales

La bella esperienza dell’Istituto comprensivo

Lo sport come evento di formazione e di conoscenza all’Istituto Comprensivo di Ales. Un appuntamento che ha coinvolto alunni, docenti, genitori, sindaci e associazioni sportive, coordinato dal giornalista Vittorio Sanna e con l’importante presenza di Stefano Loddo, allenatore dell’olimpionico Manfredi Rizza, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

“L’incontro era previsto in un percorso più ampio denominato “Impari”, ha spiegato Annalisa Frau, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Ales, “e si è svolto con l’obiettivo di condividere una visione del processo di formazione dei giovani in cui, accanto alla famiglia e alla scuola, si possa risaltare l’importanza dello sport, in quanto esperienza fondamentale per sperimentare valori universali come impegno, lealtà, collaborazione, sacrificio, impegno per essere trasferiti all’esperienza scolastica e a tutti gli ambiti di vita”.

L’incontro ha avuto anche il compito di coinvolgere le associazioni sportive dell’area geografica