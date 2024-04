Cronaca L'ennesimo episodio in Gallura e in Sardegna

Il furgone cassonato distrutto dal fuoco la notte scorsa a Cannigione, nel Comune di Arzachena - Foto Vigili del fuoco

Da diversi giorni ormai non passa notte che in Sardegna il fuoco non distrugga auto o camion. E’ accaduto ancora.

Alle 2 di questa mattina i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena sono dovuti intervenire a Cannigione, nella località La Conia, per l’incendio di un’autovettura e di un furgone cassonato.

Ingenti i danni. Non si segnalano persone coinvolte.

Cause dell’incendio ancora in accertamento, ma i timori che possa essersi trattato dell’ennesimo episodio doloso sono tanti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Sabato, 27 aprile 2024