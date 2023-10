Omicidi in famiglia,via divieto assoluto di diminuire pena - Notizie

Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle...

Fonte: Ansa Sardegna