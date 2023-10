Rotonde e ciclabile tra Oristano e Santa Giusta, lavori conclusi per fine anno

Per il secondo lotto, però, bisognerà aspettare: un mese e mezzo fa il Consorzio industriale provinciale di Oristano, i due Comuni interessati dal progetto e la Provincia hanno presentato all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici una richiesta di finanziamenti per 1.638.000 euro, risorse necessarie per completare l’opera, e ora attendono fiduciosi.

Il progetto prevede per il secondo lotto – quello che interessa la città di Oristano – altre due rotonde, tra via Cagliari e via del Porto e tra via Cagliari e via Messina. È inoltre in itinere la variante in corso d’opera che prevederà la messa in sicurezza della rotonda provvisoria realizzata negli anni scorsi all’altezza di via Dublino.

“Siamo a buon punto”, ha dichiarato il direttore generale del Consorzio industriale provinciale di Oristano, Marcello Siddu, “i lavori stanno rispettando la tabella di marcia. Speriamo arrivino presto novità sull’assegnazione del finanziamento necessario per appaltare il secondo lotto”.