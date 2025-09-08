Nuova Zelanda, in fuga con i tre figli per 4 anni: uomo ucciso da polizia

(Adnkronos) - Per quasi quattro anni è rimasto nascosto con i suoi tre figli nella foresta di Waikato in Nuova Zelanda, ma oggi Tom Phillips è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia che ha messo fine alla sua latitanza. Lo ha reso noto la polizia. Dopo una disputa con la moglie per la custodia dei figli, Phillips era fuggito a Natale del 2021 insieme a Ember, che ora ha 9 anni, Maverick che ne ha 10 e Jayda che ne ha 12.

La polizia neozelandese ha spiegato che, dopo essere stata allertata per un furto con scasso in un negozio a Piopio, ha inseguito due sospettati a bordo di un quad prima di essere colpita da uno di loro con un fucile. Gli agenti hanno risposto al fuoco, uccidendo l'aggressore, identificato in Phillips. Qualche ora dopo le autorità hanno ritrovato i tre figli dell'uomo nella foresta. A giugno del 2024 la polizia aveva promesso una ricompensa di 80mila dollari per chi avesse informazioni su Phillips e i suoi tre figli.

"Posso confermare che i bambini stanno bene e non sono feriti e questa sera saranno sottoposti a controlli medici", ha dichiarato il vice commissario di polizia Jill Rogers spiegando che i figli di Phillips sono stati trovati in un campeggio. Il primo ministro Christopher Luxon ha parlato di eventi "tristi e tragici". Parlando all'emittente Rnz, la madre dei tre bambini, Cat, ha affermato di essere sollevata che il calvario sia finito, ma di essere "addolorata per come si sono svolti gli eventi". "La nostra speranza è sempre stata che i bambini potessero essere restituiti in modo pacifico e sicuro per tutti i soggetti coinvolti", ha affermato.

