Emergenza Nubifragi nel Sud Sardegna: Si ricerca una persona dispersa a Nuxis

Emergenza Maltempo in Sardegna: Oltre 160 Interventi dei Vigili del Fuoco per Le Forti Piogge

La provincia di Cagliari è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha causato disagi e richieste di soccorso senza precedenti. Dalle ore 22 di ieri, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto oltre 160 richieste di intervento a causa delle forti piogge che hanno flagellato il territorio. I comuni più colpiti comprendono Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, e Villaspeciosa. Le squadre di soccorso sono state impegnate in circa 30 interventi per assistenza a persone in difficoltà.

Interventi Straordinari e Ricerche in Corso

Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti e pericoli in diverse aree. Tra i casi più gravi, i Vigili del Fuoco hanno salvato diversi pastori, rimasti bloccati sui tetti degli ovili, mentre altre persone sono state soccorse dalle proprie auto, trascinate via dall’acqua o bloccate in panne. La situazione più critica riguarda una persona dispersa nella zona rurale di Nuxis, per la cui ricerca sono attualmente in azione i sommozzatori e il personale esperto del SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Disagi sulla SS 130 e Risorse Straordinarie in Campo

Le piogge hanno provocato allagamenti lungo la Strada Statale 130, in particolare al chilometro 25, causando seri disagi alla circolazione. Per fronteggiare l’emergenza, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha disposto l’invio di quattro squadre aggiuntive, di cui una proveniente dal Comando di Sassari. Al momento, è in volo anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, il “Drago VVF”, che sta sorvolando la zona interessata per facilitare la ricerca del disperso.

L’emergenza causata dal maltempo in Sardegna sottolinea l’importanza della prontezza e della capacità di intervento delle forze di soccorso. I Vigili del Fuoco, coadiuvati dai sommozzatori e dal personale SAF, stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e per riportare la situazione alla normalità. Resta alta l’attenzione su tutta l’area colpita, con i soccorsi che proseguiranno fino a cessata emergenza.

