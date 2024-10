Esondano fiumi in Sardegna: interrotte le tratte dei treni Cagliari-Iglesias/Carbonia e San Gavino-Oristano.

L'ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna ha provocato l'esondazione di alcuni fiumi, causando l'interruzione delle tratte ferroviarie Cagliari-Iglesias/Carbonia e San Gavino-Oristano. La notizia è stata diffusa da UTP Utenti Trasporto Pubblico Sardegna, che ha sottolineato come la causa sia da attribuire esclusivamente alle condizioni meteo e non a problemi di gestione di Rete Ferroviaria Italiana.

Interruzioni e Modifiche alla Circolazione

Al momento, i treni in partenza da Cagliari sono attestati alla stazione di San Gavino, mentre quelli in arrivo dal nord e diretti a Cagliari si fermano a Oristano. Per garantire il proseguimento del viaggio, sono stati attivati servizi autobus sostitutivi in coincidenza con i treni, con partenze dai piazzali esterni delle stazioni interessate. I passeggeri potranno quindi continuare il loro tragitto verso Iglesias, Carbonia e le altre destinazioni tramite autobus.

Lavori in Corso per il Ripristino

Le squadre tecniche sono già al lavoro per ripristinare la circolazione ferroviaria, ma non è ancora stata indicata una tempistica precisa per il ritorno alla normalità. Gli aggiornamenti sulle condizioni della rete ferroviaria saranno forniti appena disponibili, con priorità alla sicurezza dei viaggiatori e alla stabilità delle infrastrutture.

Consigli per i Viaggiatori

I passeggeri sono invitati a seguire le comunicazioni ufficiali sui canali informativi di UTP e Rete Ferroviaria Italiana per ulteriori dettagli sul servizio e sugli orari degli autobus sostitutivi

