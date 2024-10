Sardegna Sott'acqua: Notte di paura con evacuazioni e strade come fiumi

Violenti nubifragi e allagamenti nel Sud Sardegna: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco, evacuazioni e strade come fiumi

È stata una notte di paura in tutto il Sud della Sardegna, dove un’intensa ondata di maltempo si è abbattuta tra le 2.30 e le 5 del mattino, provocando danni significativi e disagi diffusi. Forti piogge hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, mettendo a dura prova cittadini e soccorritori.

Nel corso della notte, i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono stati chiamati a effettuare oltre 50 interventi, e ulteriori 62 operazioni sono ancora in corso per rispondere alle emergenze. Al centralino dei soccorsi continuano ad arrivare chiamate da parte di cittadini in difficoltà. Situazioni particolarmente critiche si sono registrate a Siliqua, dove il rio Forrus è esondato, costringendo alcune persone a evacuare le proprie abitazioni e causando l’interruzione di traffico sulle strade SP 90 e SP 2, come riportato dal Centro Meteo Sardegna.

Sulla SP 2 la Protezione Civile raccomanda massima prudenza a causa di frane e detriti che ostacolano la viabilità. Le autorità locali hanno chiesto ai cittadini di segnalare eventuali situazioni di pericolo, come allagamenti di scantinati, al numero dedicato, 3403583271. “La Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco, ha lavorato tutta la notte per limitare i danni e assistere la popolazione,” si legge sulla pagina Facebook del Comune di Siliqua. “Nelle prossime ore, se le piogge si attenueranno, interverremo per ripristinare il più possibile la normalità”.

Anche a San Gavino Monreale le strade sono state completamente sommerse dall’acqua, ricordando alla popolazione locale il devastante ciclone Cleopatra del 18 novembre 2013, quando il paese fu travolto da una catastrofe naturale che causò milioni di euro di danni. Su vari social sono apparse numerose immagini di vie allagate e cittadini spaventati, segno di un maltempo che ha colpito duramente l’intera area.

Non solo Siliqua e San Gavino: la situazione è critica anche in altre località del Sud Sardegna, tra cui Iglesias, Pabillonis, Villacidro, Villasor, Decimomannu, Carbonia, Uta e il capoluogo Cagliari, insieme al suo hinterland. A Vallermosa, la stazione meteo ha registrato quasi 250 millimetri di pioggia in poche ore, un dato allarmante che testimonia la gravità della situazione.

Anche a Terralba si sono verificati allagamenti di strade e scantinati, mentre a Capoterra le autorità hanno scelto di rimandare una festa cittadina in programma per evitare ulteriori problemi.

Un’emergenza senza tregua

Con le previsioni meteo ancora incerte, si spera che il peggio sia passato, ma le squadre di soccorso e i cittadini rimangono in allerta. L’appello delle autorità è di evitare spostamenti non necessari e di segnalare prontamente qualsiasi emergenza, così da permettere un rapido intervento.

