"Diabete Italia agisce ogni giorno con le proprie associate per creare eventi di educazione specifica, come i campi scuola per i bambini o corsi di educazione alimentare, che sono complementari a tutto ciò che il sistema sanitario nazionale già fa. Ciò che stiamo cercando di fare è di aggiungere anche elementi formativi specifici per il diabete di tipo 2, perché è l'ambito sicuramente più scoperto". Lo ha detto Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, rete associativa Odv, in occasione della pubblicazione del vodcast 'Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma', realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di Abbott, e disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.

Contro lo stigma, la rete associativa Odv aderisce "alla campagna internazionale" contro il pregiudizio e lo stigma "e si impegna a utilizzare un linguaggio più appropriato: non si parla più di diabetici, ma di persone con diabete - precisa Nervo - Si tratta infatti di persone che hanno a che fare tutti i giorni con questa patologia", ma non sono definiti dalla malattia. "Oltre alla questione del linguaggio - sottolinea - c'è anche un impegno di tutte le nostre associate a far comprendere che investire" nella formazione per il diabete "vuol dire investire in salute", perché "cercare di mantenere le persone attive e indipendenti" significa "non gravare sul sistema sanitario, ma anche sulla società, la famiglia e tutto ciò che gravita attorno a queste persone".