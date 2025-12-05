Garau (Fand): "Formati 250 diabetici guida come riferimento dalla diagnosi"
"Come Fand stiamo dedicando molto spazio alla formazione. Teniamo dei corsi per il diabetico guida, una figura volontaristica che stiamo inserendo all'interno delle diabetologie più o meno in tutta Italia. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo già formato circa 250 persone e ora stiamo lavorando con le istituzioni per riuscire a istituzionalizzare questa figura, in considerazione del fatto che stanno venendo a mancare i medici e gli infermieri. La persona con diabete ha la necessità di avere dei punti di riferimento, soprattutto al momento della diagnosi". Così Stefano Garau, vice presidente nazionale Fand - Associazione italiana diabetici, in occasione della pubblicazione del vodcast 'Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma', realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di Abbott, e disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.
